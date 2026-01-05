ライブと展覧会で「しぐれうい」の世界に浸る5月！横浜＆原宿で大規模イベント連続開催イラストレーター兼VTuberとして活躍するしぐれういが、2026年5月に2つの大型イベントを開催します！ 5月2日からは東京・原宿で企画展「Uitopia」がスタートし、描き下ろしイラストや体験型展示が登場。そして誕生日の5月30日には、Kアリーナ横浜にて過去最大級となるライブ「SHIGURE UI Birthday Live “Wishing Umbrella”」が行われ