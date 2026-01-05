小学生に暴行を加えてケガをさせたとして、大阪市消防局の男性職員が傷害の疑いで書類送検されました。（男子児童の父親）「市民を守らないとだめな人間が、子どもに暴力を振るったことは、絶対だめだと思っている」怒りをあらわにする父親。息子が大阪市消防局の職員から暴行を受けたと話します。市消防などによりますと、東淀川消防署に勤務する男性職員（３７）は、去年１１月、自宅の敷地に入ってきた男子児童（当時１