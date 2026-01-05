最大9連休となった年末年始の休みが終わり、多くの企業などでは1月5日が仕事始めです。午前4時すぎ、広島市の中央卸売市場で新年恒例の「初競り」が始まりました。威勢のいい掛け声に合わせ、広島で獲れたタイやカワハギなどが次々と競り落とされていきました。■広島市中央卸売市場水産物部協議会山本英治郎 会長「ことしは（水揚げが）少ない魚には良い値段が出ましたし、良い年になるのではないかなと。物価も安定して、