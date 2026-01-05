最大９連休の年末年始を終え、大阪・淀屋橋のビジネス街にも朝の通勤風景が戻ってきました。また、滋賀県の近江八幡市役所では、新しくなった庁舎で職員らが初仕事に勤しみました。１月５日朝の大阪・淀屋橋。寒空の下、久しぶりに通勤する人の姿が戻ってきました。（会社員４０代）「もちろん気が重たいです。年末は（沖縄に）旅行と、実家でゆっくりしました」（会社員３０代）「（Ｑ年末年始はどう過ごした？）飲み