大阪取引所では大発会が行われ、１年最初の取引が始まりました。大阪取引所は、福娘の掛け声で「大株締め」が行われ、取引がスタートしました。今年は江戸時代から続く大阪発祥の伝統芸能・人形浄瑠璃文楽が披露され、新年に彩を添えました。大阪取引所では４月から始まるドルなどの通貨先物や、好調な金やプラチナ関連の新たな取引に期待が寄せられています。（大阪取引所横山隆介社長）「本年は、日本の株式市場が力強