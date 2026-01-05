年末年始、JR6社の新幹線や特急列車を利用した人はおよそ1371万人と、前年を5％上回りました。JR東海によりますと、東海道新幹線の利用者数はおよそ442万人で、Uターンのピークだった1月4日には、上下線合わせた1日の利用者数が1987年の会社発足以来最多のおよそ51万6000人となりました。空の便の搭乗率は、国内線が日本航空で1.2ポイント、全日空で3.4ポイント増加、国際線が日本航空で1.7ポイント減少、全日空で3.5ポイント増加