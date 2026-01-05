従業員と家族は無事 アメリカが、南米・ベネズエラに行った、おととい（1月3日）の大規模な攻撃をめぐり、現地に店舗を持つ熊本の「味千ラーメン」は対応に追われました。 【写真を見る】大使館から連絡「ただごとではない」 ベネズエラ爆撃地から1kmのラーメン店は満席近く「従業員、客の安全第一に営業」 現時点で、従業員とその家族は無事だということです。 味千ラーメンチェーン本部 重光産