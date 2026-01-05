日本ハムの新入団７選手が５日、千葉県鎌ケ谷市の勇翔寮に入寮した。ドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（大阪学院大）は、節目の日に昇り龍がデザインされたネクタイを着用。「昇っていきたいです」と、笑顔で飛躍を期した。プロ生活の第一歩は、球団の大先輩でもあるダルビッシュ有（パドレス）の“金言”を胸に踏み出した。兄で格闘家のエドポロキングのつながりで、前日４日に初めて対面。「頑張って」と激励されただけ