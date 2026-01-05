◇第105回全国高校ラグビー準決勝東福岡19―38京都成章（2026年1月5日花園ラグビー場）準決勝で敗れた東福岡のラグビージャージーはモスグリーン。左腕にオレンジの三本線があしらわれているデザインは花園のファンにもすっかり親しまれている。藤田雄一郎監督はグリーンジャージーについて「僕たちの象徴」と表現した。4兄弟すべて東福岡ラグビー部出身の平尾龍太（3年）は「僕の人生の中では本当に宝物」と語るほど選