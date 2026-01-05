５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拘束したことを報じた。武力による侵略行為で国際法違反との指摘も出ている今回の動きについて、コメンテーターで出演のキャスター・丸岡いずみ氏は「私が不安だなと思うのは批判している国って今のところ中国とロシアくらいなんですね。国連のグテーレス事務総長も『深く憂慮している