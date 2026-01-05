【モデルプレス＝2026/01/05】Berryz工房の無期限活動停止後、歌手・タレントとして活動している夏焼雅（33）が1月5日、結婚したことがわかった。所属事務所・アップフロントクリエイトの公式サイトで発表された。【写真】Berryz工房メンバー美肩チラリランウェイ姿◆夏焼雅、結婚を発表所属事務所は「弊社所属タレントの夏焼雅が、結婚致しましたことをご報告させていただきます」と報告。「結婚後も芸能活動を行っていく予定でご