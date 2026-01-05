新年早々、東北地方は日本海側を中心に積雪が多くなりそうです。低気圧が通過する地域と、その後の冬型の気圧配置の影響で、日ごとに積雪が増えて、10日からの3連休は特に大雪に十分注意が必要です。3連休は日本海側を中心に大雪に今日5日は二十四節気のひとつ「小寒」です。寒さが本格的になる頃で「寒の入り」とも呼ばれます。今日から今月20日の「大寒」を経て、2月3日「節分」までが「寒の内」とされ、これから約一か月間は日