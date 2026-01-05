通貨オプションボラティリティードル円１週間７．５％付近に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.475.555.686.13 1MO8.245.416.776.07 3MO8.645.517.266.31 6MO8.905.757.736.76 9MO9.035.978.017.10 1YR9.116.148.197.31 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.297.546.60 1MO7