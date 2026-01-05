ドル円再び１５６円台に軟化、クロス円は安値広げる動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円高の動き。ドル円は再び156円台へと軟化しており、クロス円も本日の安値を広げている。ユーロ円は183.27レベル、ポンド円は210.59レベルなどに一時下落。欧州株は堅調に取引をスタート。米株先物・時間外取引も主要３指数がいずれもプラス圏で取引されている。商品市況では、原油先物が軟化する一方で、金先物は買われて