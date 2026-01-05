３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）【新華社ハルビン1月5日】中国黒竜江省ハルビン市の商業複合施設、ハルビン西万達広場前にバラと氷をテーマとしたオブジェが登場し、市民や観光客の目を楽しませている。ロマンチックな雰囲気に引かれて撮影に訪れる人も多い。３日、ハルビン西万達広場前で、バラと氷をテーマとしたオブジェを撮影する観光客。