１日、真空式自動係留システムで埠頭（ふとう）に停泊する「ＭＳＣサウジアラビア」。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）【新華社青島1月5日】中国の港湾運営会社、山東省港口集団が運営する青島港の全自動コンテナターミナルで1日、国内初となる真空式自動係留システムが本格運用を開始した。同システムは「遠隔集中制御＋（プラス）モバイル端末＋ローカル単独機」という3段階のスマート管理・制御モードを革新的に