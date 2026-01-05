福岡県警に逮捕された容疑者の初回接見で、県警側が速やかに応じなかったのは「接見交通権」の侵害に当たるとして、男性弁護士が県に損害賠償を求め、福岡地裁小倉支部に提訴したことが5日、原告側への取材で分かった。