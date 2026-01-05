ボートレースからつのG3オールレディース「NewYearCup」は5日、2日目が終了した。初日のドリーム1stを3コース捲り差しで制した高憧四季（26＝大阪）。2日目は前半4Rが吉田彩乃、関野文のインラインを崩せず3着に終わったが、2号艇の後半9Rは5号艇から回り込んだ池田奈津美を入れての3コースから握り、先マイした奥村明日香を追う展開に。続く2マークで差して奥村とへ先を並べると、1周1マークでエンストした喜多須杏奈のボ