この年末年始は曜日配列の影響で長期休みとなった人も多かったのではないでしょうか。秋田市の太平山三吉神社では多くの初詣客でにぎわい訪れた人たちは無病息災などを願っていました。県内では大みそかから一気に雪が増えて迎えた、新年。秋田市の太平山三吉神社でも雪が降り、時折強い風が吹く中迎えた元日でしたが、多くの初詣客でにぎわいました。三が日だけで約9万6,000人が訪れました。記者「今年どんな一年にしたいですかね