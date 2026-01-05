九州7県を5日間かけてめぐる人気観光列車といえば？ 答えはもちろん、「36ぷらす3」。「九州のすべてが、ぎゅーっと詰まった“走る九州”といえる列車」をコンセプトに787系を改造し、2020年にデビューしました。これまでの利用者数は約7万4千人に上ります。そんな「36ぷらす3」のリニューアル計画が進行中です。JR九州は「6号車」に個室を新設すると発表しており、2026年秋頃に進化した「36ぷらす3」が登場する見込みです。6号車