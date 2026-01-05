今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米１２月ＩＳＭ製造業景況指数の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円５０～１５７円５０銭。 今週は９日の米１２月雇用統計を筆頭に重要経済指標の発表が相次ぎ、まず今晩は米１２月ＩＳＭ製造業景況指数が公表される。市場では４８．３と１１月（４８．２）から若干の改善が予想されている。米国のベネズエラ攻撃に対する反応も引き続き注目され