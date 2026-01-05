２０２６年相場の大発会となった５日の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比１４９３円高の５万１８３２円と急反騰。朝方取引開始前は強調展開が予想されてはいたものの、トランプ米政権による南米ベネズエラへの軍事攻撃などで地政学リスクも意識され、様子見ムードは拭えないとの見方が優勢。ところが、開始直前になって２２５先物が噴き上げ、日経平均もこれに追随する形でまさかのロケットスタートとなっ