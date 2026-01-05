ネクステージは５日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１１月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を６８４０億円（前期比４．９％増）、営業利益予想を２４０億円（同２２．５％増）、最終利益予想を１５０億円（同１７．１％増）とした。最終利益は４期ぶりとなる過去最高益の更新を見込む。期末一括配当は５０円（前期は４５円）を予想する。 中古車販売大手の同社は、今期の小売