川崎フロンターレは5日、2026特別シーズンのトップチームスタッフ体制と選手背番号を発表した。移籍加入組ではDF谷口栄斗(←東京V)が3番、MF紺野和也(←福岡)が18番、DF山原怜音(←清水)が29番、GKスベンド・ブローダーセン(←岡山)が49番をつける。新加入組ではFW持山匡佑(←中央大)が20番、MF山市秀翔(←早稲田大)が25番、DF関〓晴(←川崎F U-18)が31番、DF林駿佑(←川崎F U-18)が32番、MF長璃喜(←昌平高)が34番をつける