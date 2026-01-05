高知ユナイテッドSCは5日、2026シーズンの選手背番号を発表した。昨季、J3初年度となった高知は10勝8分け20敗の勝ち点38で18位フィニッシュ。吉本岳史監督が2年ぶりに復帰し、J3リーグ2年目に挑む。新加入選手ではGK永田陸(←駒澤大)が21番、DF松本大地(←日本大)が23番、DF浅野良啓(←日本大)が26番、DF加藤佑太郎(←山梨学院大)が30番、FW長疾風(←鹿島ユース)が33番、GK村田侑大(←国際基督教大)が99番を背負う。以下、