FC東京は5日、明治安田J1百年構想リーグの新体制発表会を行った。他クラブから移籍新加入組は左利きの選手が多くなったが、小原光城ゼネラルマネージャー(GM)は、「レフティーがメインだったわけではない」と“偶然”を強調。「比較的しっかりとターゲットになっている選手には来てもらえたと思います」と納得の布陣となったと話した。また日本代表MF佐藤龍之介のレンタル復帰や、FW長倉幹樹の完全移籍加入についても言及。