FC東京にアルビレックス新潟からDF橋本健人が加入したことで、読みが同じのMF橋本拳人とチームメイトになることになった。チーム始動日となった5日、午前中の練習で選手全員が顔を合わせたが、橋本健によると、「一応、仮で『ハシ』と言っているけど、みんなしっくり来ていないみたい」。午後に行われた新体制会見では、地元ラジオ局から「ファンに何と呼ばれたいか」という質問があったが、「ラジオで募集してくれれば」と