浦和レッズは5日、田中達也氏のU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチ就任を発表した。なお、J1百年構想リーグ終了後はU-21チーム監督専任となる予定だという。1982年11月27日生まれの43歳は帝京高から01年に浦和に加入すると、03年のナビスコ杯(現ルヴァン杯)で10試合4得点を奪い、チームの優勝に貢献し、自身はMVP&ニューヒーロー賞をW受賞。12年まで浦和に在籍し、J1リーグ(06年)、天皇杯(05年、06年)、ACL(0