まさに“シンドローム”と呼ぶべき状況である。2025年10月に高市早苗首相が就任して以降、各種世論調査で高市内閣の支持率が連日、高水準を記録している。【注目】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国12月の内閣支持率を見ると、読売新聞が実施した全国世論調査（19〜21日）では73％、朝日新聞が実施した全国世論調査（20〜21日）では68％、産経新聞が実施した全国世論調査（20〜21日）では75.9％という結果が出た。内