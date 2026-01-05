中山競馬場では、第42回フェアリーステークス（11日／GIII、芝1600m）が行われる。1勝クラスを勝ったサンアントワーヌ、京王杯2歳S3着トワニ、ファンタジーS4着ブラックチャリスなどが出走予定。本記事では、過去10年（2016年から2025年）におけるフェアリーステークス（フェアリーS）での配当、勝ち馬データや血統に注目し、これまでの実績や傾向を一覧で紹介する。 ■過