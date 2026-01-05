ＪＲ根室線の芽室駅付近の踏切で１月５日正午ごろ、高齢とみられる男性が列車にはねられる事故があり、根室線の一部列車に運休や遅れなど影響が出ました。事故があったのは芽室町芽室南２線の「芽室２６号踏切」です。警察によりますと正午ごろ、高齢とみられる男性が新得発・帯広行きの普通列車にはねられました。男性は病院に運ばれましたが死亡が確認されました。乗客乗員１４人にけがはありません。ＪＲ北海道によりますと、根