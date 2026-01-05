北海道北見市の飲食店で１２月、集団食中毒が相次いで発生したことがわかりました。忘年会で訪れていた３０人以上が症状を発症したということです。集団食中毒が発生したのは、北見市の居酒屋「室蘭やきとりがく別邸なかなか」です。１２月２３日にこの店で、レバ刺しややきとりなどを食べた３団体４３人のうち２０人が、下痢や腹痛などの症状を訴えました。検査の結果、カンピロバクター属菌による食中毒と断定されたとい