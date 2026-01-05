女優の橋本マナミ（41）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。地元・山形での写真を披露した。橋本は「明けましておめでとう御座います」と書き出し、「年始は実家山形で過ごしました♪」と報告。「五歳の息子を初めてのスキーに連れて行き、私が親にやってもらったように足の間に挟んで一緒に滑りました」と伝えた。しかし「私はスキーウェアを持っていないのでジーンズで滑ろうとしたら親に止められ母のズボンを借