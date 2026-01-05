川崎市の路上をウマが走り回る騒ぎがありました。ウマは、大学で飼育されていて、キャンパスから脱走しましたが、およそ20分後に自ら戻ってきたということです。【映像】路上を徘徊するウマ（実際の様子）5日午前7時半ごろ、川崎市多摩区で「ウマが徘徊している」と110番通報がありました。警察によりますと、ウマは明治大学・生田キャンパスで馬術部が飼育していましたが、厩舎から脱走し、路上を徘徊していたということで