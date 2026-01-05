【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は3日、米軍がベネズエラを攻撃してマドゥロ大統領を拘束したことについて「独裁者らにこのように対処できるのであれば、米国は次に何をすべきか分かっているはずだ」と記者団に述べた。直接的には言及しなかったが、ロシアのプーチン大統領も同様に拘束されるべきだとの考えを示唆したとみられる。ウクライナのシビハ外相は3日、マドゥロ政権の独裁や人権侵害を批判し、攻撃に反