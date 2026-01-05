中央競馬は正月開催が終わり、次週は3日間開催。月曜の京都メインは「第60回シンザン記念」（芝1600メートル外回り）だ。過去にジェンティルドンナ（12年）やアーモンドアイが勝利（18年）し、3冠制覇への足がかりにした明け3歳馬の開運重賞。今年も個性豊かな精鋭が顔をそろえる。バルセシートは姉にレシステンシア（19年阪神JF、21年セントウルSなど重賞4勝）がいる良血。後続を3馬身半ちぎった昨秋、新馬戦（京都芝1600メー