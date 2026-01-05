日本航空―東九州龍谷第2セット、スパイクを放つ東九州龍谷・兼武＝東京体育館バレーボールの全日本高校選手権は5日、東京体育館で開幕して1回戦が行われ、女子の八王子実践（東京）は西彼杵（長崎）に2―1で競り勝ち、2回戦に進出した。東九州龍谷（大分）は日本航空（山梨）を2―0で下し、富士見（静岡）や横浜隼人（神奈川）、京都橘も勝ち上がった。男子は川内商工（鹿児島）が慶応（神奈川）に2―0で快勝。崇徳（広島）