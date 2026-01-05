日曜の中山メインは3歳牝馬重賞「第42回フェアリーS」。中心はブラックチャリスが担う。函館の新馬戦（芝1200メートル）は、1分8秒2の2歳コースレコードで快勝。続く函館2歳Sで2着に好走し、前走ファンタジーS（4着）も勝ち馬からは0秒1差だった。マイルは初挑戦となるが、父がキタサンブラックなら距離延長も対応の見立て。豊富な経験値を武器に、待望の初タイトルを目指す。唯一の2勝馬サンアントワーヌもポテンシャルは十分