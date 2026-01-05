国内債券市場で、長期金利の指標となる10年もの国債の利回りが、27年ぶりに2.125％に上昇しました。【映像】長期金利一時2.125％まで上昇 1999年2月以来新規発行の10年もの国債の利回りが2.125％に上昇するのは、1999年2月以来です。市場関係者は、円安を背景にした日銀による今後の利上げが意識されたことや、高市政権の積極財政への警戒感から国債が売られたためとみています。また去年から続く長期金利の上昇をうけて、