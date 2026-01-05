映画『ナインハーフ』や『レスラー』の俳優ミッキー・ロークが、家賃およそ6万ドル（約940万円）を滞納し、自宅を追われるピンチにあるという。現地時間1月4日にクラウドファンディングを立ち上げ、ファンに支援を求めた。【写真】イケメン！ “セクシー俳優”の代名詞だった頃のミッキー・ロークJustJaredによると、ミッキーは家賃5万9100ドルを滞納しており、退去を求められているそう。これを受け、彼の友人でマネジメント