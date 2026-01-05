2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第9弾となるミラノの街で出会ったワンちゃんとのほっこり2ショットが公開された。【写真】乃木坂46・梅澤美波、全身透け透け!?2nd写真集より「優雅に見えて実は壮絶」カット解禁本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女