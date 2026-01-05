ミドル世代に似合う大人っぽいアイテムが欲しい、できればお手頃価格で……。それなら、【しまむら】を頼ってみて。今回は、大人スタイルのプチプラコーデが得意なインフルエンサーの@naco_roomsさんが見つけたしまむらの「高見えアイテム」を紹介します。プチプラ服と組み合わせた着こなし実例とともに、冬の大人コーデの参考にしてください。 ロゴトレーナーは薄カーキで大人らしい印象に