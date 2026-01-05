俳優の竹内涼真が5日、都内で行われたドラマ『再会〜Silent Truth〜』制作発表会見に、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知と共に出席。出演作選びのこだわりと自信を語った。【写真】艶やかな和服姿で登場した井上真央が美しい！横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化する本作は、宿命的な再会から始まるヒューマンラブミステリー。小学6年生の時以来23年ぶりに初恋の相手と再会する刑事・飛奈淳一を竹内、淳一の初恋相