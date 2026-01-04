NHK文化センター町田教室、NHK文化センターさいたまアリーナ教室が、「劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン」を開催する。講師は、劇団四季所属俳優の鈴木周さん。1月19日(月)12:30〜14:30に町田教室、1月20日(火)15:00〜17:00にさいたまアリーナ教室で行われる。演劇未経験者も参加できるレッスン「劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン」の参加にあたり演技の経験は問われない。舞台での「声」や「動き」を知ることで、仕