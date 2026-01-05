KIOXIA(キオクシア)SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 KLNEA128G Amazonは、初売りセールを1月7日23時59分まで実施中。SDカードが低価格になっており、5日に編集部が確認したところ、KIOXIA(キオクシア)の128GB SDカード「KLNEA128G」が13% OFFの1,200円、512GBのmicroSD「KLMEA512G」が8% OFFの4,280円で販売されている。 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。