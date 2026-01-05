静岡･焼津市の「ふるさと納税」受け入れ額が100億円を突破しました。3年連続での100億円超えは、県内で初めてです。これは、5日の定例会見で中野･焼津市長が発表したもので、2025年度の受け入れ状況は、2025年12月末時点の速報値で、前年とほぼ同じ72万8292件で、金額にして107億7073万3600円になったということです。焼津市の納税返礼品は1650品目が用意され、水産品や、その加工品が数多くを占めていて根強い人気があります。10