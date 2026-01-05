２日、上海南駅で改札を通過しホームへ向かう乗客。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海1月5日】中国で高速鉄道に乗ることは、今や地下鉄に乗る感覚に近い。休暇中の旅行で鉄道を使って長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）を自在に行き来する生活スタイルが急速に浸透しつつある。上海市在住の胡俊（こ・しゅん）さんは1日、子どもを連れて高速鉄道で浙江省寧波市へ旅行した。「上海南駅から寧波駅までは約2