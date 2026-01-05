ハッカーのイメージ【台北共同】台湾の国家安全局は4日、政府機関やインフラを標的にした中国によるサイバー攻撃が、2025年に1日当たり263万件に達したと発表した。当局者は、中国が台湾統一に向けて世論を操作するため「偽情報」も拡散させていると指摘した。軍事力以外にも複合的に脅威を与える「ハイブリッド戦略」の一環だとみている。国家安全局によると、石油や電力といったエネルギー関連の施設や救急・医療機関を対象