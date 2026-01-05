ベネズエラ側はマドゥロ氏不在の態勢でアメリカへの対応を急いでいます。最新情報について中継です。ベネズエラと国境を接するコロンビアの街、ククタです。ベネズエラ政府は4日、マドゥロ大統領がアメリカに拘束されてから初めての閣議を開き、ロドリゲス氏が大統領代行として国の運営を担う方針を確認しました。そのロドリゲス大統領代行ですが、SNSで「ベネズエラから世界とアメリカへのメッセージ」との声明を出し、アメリカと