女優の黒柳徹子（92）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。今年の目標を明かした。今年2月に50周年を迎える番組の新年初回放送となり、ゲストには女優の名取裕子が登場した。名取がエンディングで今年の抱負を述べると、黒柳は「あたしも言えば、できれば今年の抱負は世界平和」と明言した。「ちょっと大きいですけど」と話したが「でもね、みんなで願っていれば、そういうふうになるかなと思っ